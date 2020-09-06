KPSS'ye geç kalanların yardımına büyükşehir koştu - Son Dakika

Manisa'da hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan kamu personeli adaylarını sınav yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetiştirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da hafta sonu sınav telaşı yaşandı. Manisa'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan kamu personeli adayları, günün erken saatlerinden itibaren sınav yerlerine ulaşma telaşı yaşadı. Sınav yerlerine geçen kalan adayların yardımına ise Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Kent merkezinde rutin denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, sınava geç kaldıklarını fark ettikleri adayların yardımına koştu. Sınava dakikalar kala sınav yerlerine ulaşamayan kamu personeli adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sınav yerlerine ulaştırıldı. - MANİSA