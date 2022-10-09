KPSS'ye koşarak yetiştiler - Son Dakika
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KPSS'ye koşarak yetiştiler

09.10.2022 12:09

KPSS'ye koşarak yetiştiler Görevlilerin "koş" uyarıları ile hızla koşan adaylar son saniyelerde binaya girebildi Kahramanmaraş'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı in lisans oturumu için son dakikalarda okula gelen adaylar binaya görebilmek için adeta depar attı.

KPSS'ye koşarak yetiştiler

Görevlilerin "koş" uyarıları ile hızla koşan adaylar son saniyelerde binaya girebildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı in lisans oturumu için son dakikalarda okula gelen adaylar binaya görebilmek için adeta depar attı.

Onikişubat ilçesindeki Gülizar Şamil Aktaş Lisesi'nde KPSS sınavına girecek olan kamuda görev almak isteyen adayların çoğunluğu sınav saatinden önce binadaki yerlerini aldı. Saat 10: 00'da kapılar kapanmadan bazı adaylar binaya girebilmek için adeta depar attı. Görevlilerin 'koş' uyarıları ile hızla koşan adaylar son saniyelerde binaya girebildi.

Bir aday, yanlış geldiği okuldan geri döndü. Bir aday ise kapılar kapandıktan sonra okula geldi ancak içeri alınmadı.

KPSS ön lisans sınavı 10.15'te başladı ve 12.15'te sona erecek.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'ye koşarak yetiştiler - Son Dakika

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