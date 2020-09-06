KPSS'ye polis yetiştirdi - Son Dakika

- KPSS'ye polis yetiştirdi

Adana'da KPSS'ye girecek biri kız iki aday kimliklerini evde unutunca polis evlerine götürüp kimliklerini alıp sınava yetiştirdi

Sınava polis sayesinde yetişen erkek şahıs "Allah devletimizden razı olsun" dedi

ADANA - Adana'da KPSS'ye girecek biri kız iki aday kimliklerini evde unutunca polis evlerine götürüp kimliklerini alıp sınava yetiştirdi.

KPSS bugün saat 10.15'te genel yetenek genel kültür oturumu ile başladı. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci trafik, polis merkezi ve asayiş ekiplerine bir şekilde sınava girmekte zorlanan adaylara yardım edilmesi talimatı verdi. Bu talimat üzerine polisler sabah saat 09.00'dan itibaren okul önlerinde teyakkuza geçti. Bu sırada Yüreğir ilçesinde bir okulda sınava girmeye gelen biri erkek iki aday, heyecandan kimliklerini evde unuttu. Okuldaki görevli polis memurları 112'yi arayarak bilgi verdi. Haber merkezi okula iki ekip yönlendirdi. Ekip adayları okuldan alıp eve götürüp kimliklerini alıp tekrar okula getirdi. Polis ekibinin okula gelirken de zamanla yarıştığı için siren çalması dikkat çekti. İki aday da polis sayesinde sınava son anda yetişti. Erkek aday sınava girmeden önce basın mensuplarına "Allah devletimizden razı olsun" diyerek polise teşekkür etti.

Bu arada bir kadın polis de kız adayın babasını arayarak kızlarının sınava yetiştirildiği bilgisini verdi. Bunu duyan baba polise teşekkür etti.

Polis sınav başlayana kadar okul önlerinde öğrenci taşımak için beklemeye devam etti. Bu sayede Adana genelinde 31 adayın sınava girmemesinin önüne geçildiği öğrenildi.