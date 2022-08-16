KPSS'ye tekrar başvuru yapılacak mı? Sızdırıldığı iddia edilen soruların ardından iptal edilen Kpss'de yeni tarihler belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumun ise 24-25 Eylül'de yapılacağı duyuruldu. Peki, KPSS'ye tekrar başvuru yapılacak mı? KPSS tekrar başvuru gerekiyor mu? İşte detaylar...

KPSS'YE TEKRAR BAŞVURU YAPILACAK MI?

• 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

• 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

• 2022-KPSS ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

• 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

• 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

• 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.

KPSS İÇİN TEKRAR BAŞVURU YAPILACAK MI?

KPSS işlemlerini ÖSYM aday işlemleri sayfasından takip edebilirsiniz.