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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

06.01.2022 14:03
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2'ye ilişkin bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayların merakla beklediği haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün verdi.

Geçtiğimiz yıl 22-29 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

BEKLENEN HABERİ ÖSYM BAŞKANI VERDİ

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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Halis aygün, Aralık, Kamu, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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