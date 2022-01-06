KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl 22-29 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

BEKLENEN HABERİ ÖSYM BAŞKANI VERDİ

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.