KPSS'yi saniyelerle kaçırdı, 'Sağlık olsun' diyerek geri döndü - Son Dakika
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KPSS'yi saniyelerle kaçırdı, 'Sağlık olsun' diyerek geri döndü

23.07.2023 11:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu Sakarya'da başladı. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla içeri alınmayan bir aday, 'Sağlık olsun' diyerek okuldan ayrıldı.

KPSS'yi saniyelerle kaçırdı, "Sağlık olsun" diyerek geri döndü

SAKARYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da başladı. Saat 10.00 itibariyle kapıların kapandığı okula geç gelen bir aday içeri alınmayınca, "Sağlık olsun" diyerek geri döndü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. İlk oturum için adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okul önlerine geldi. Saatlerin 10.00'u göstermesi ile okullar kapılarını kapatırken, sınav saat 10.15'te başladı. Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi önünde adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kuyrukların oluştuğu sınav gününde adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasının hemen ardından gelen bir aday ise tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Kapıların açılması için direnen aday, "Sağlık olsun" diyerek okuldan çıktı.

12.25'te sona erecek olan ilk oturumun ardından Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45 itibarıyla başlayacak ve adayların 80 soru için 100 dakikaları olacak.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Sakarya, KPSS, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KPSS'yi saniyelerle kaçırdı, 'Sağlık olsun' diyerek geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KPSS'yi saniyelerle kaçırdı, 'Sağlık olsun' diyerek geri döndü - Son Dakika
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