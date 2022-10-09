Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans sınavına giren adaylar heyecan yaşadı. Arif Nihat Aysa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı. Sınav salonunun kapısının kapatılmasından saniyeler sonra gelen bir aday ile 1 dakika sonra gelen diğer aday sınava giremedi. İki kadın aday sınavın yapıldığı okuldan üzgün olarak ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › KPSS'yi saniyelerle kaçırdılar - Son Dakika

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