KPSS'yi saniyelerle kaçırdılar - Son Dakika
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KPSS'yi saniyelerle kaçırdılar

09.10.2022 11:35

- KPSS'yi saniyelerle kaçırdılar Tokat'ta KPSS Önlisans sınavına giden 2 aday saniyelerle sınavı kaçırdı.

- KPSS'yi saniyelerle kaçırdılar

TOKAT - Tokat'ta KPSS Önlisans sınavına giden 2 aday saniyelerle sınavı kaçırdı.

Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans sınavına giren adaylar heyecan yaşadı. Arif Nihat Aysa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı. Sınav salonunun kapısının kapatılmasından saniyeler sonra gelen bir aday ile 1 dakika sonra gelen diğer aday sınava giremedi. İki kadın aday sınavın yapıldığı okuldan üzgün olarak ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Tokat, Saat, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'yi saniyelerle kaçırdılar - Son Dakika

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