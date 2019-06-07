Son Dakika Haberleri: Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma
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Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

28 dakika önce

ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem, 9 ay süresince geçici olarak durduruldu.

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma, System.String[]
ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem, 9 ay süresince geçici olarak durduruldu.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:56 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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