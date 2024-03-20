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Kripto para borsası Kraken, sektördeki yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, kurumsal müşteriler için özel olarak tasarlanmış saklama hizmeti Kraken Custody'yi duyurdu.

Kraken, Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Saklama Çözümü Sunuyor

Kripto para borsası Kraken, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda, kurumsal yatırımcılara yönelik tasarlanmış yeni bir saklama hizmeti olan Kraken Custody'yi hayata geçirdiğini açıkladı. Kraken Institutional platformu altında sunulacak olan bu hizmet, dijital varlıkların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak.

Kraken Custody, kullanıcılara varlıklarını Kraken'in yüksek güvenlikli altyapısı üzerinden depolama, yönetme ve transfer etme olanağı tanıyacak. Hizmet, özel anahtarların soğuk depolamada saklanması ve siber saldırılara karşı koruma sağlanması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunacak.

Kraken yetkilileri, bu yeni hizmetin Bitcoin ETF'sinin ABD sermaye piyasalarında önemli bir ilki gerçekleştirmesinin ardından piyasaya sürülmesinin mükemmel bir zamanlama olduğunu belirtti. Şirket, kripto ürünlerine olan ilginin artmasıyla birlikte, nitelikli saklama çözümlerine olan talebin de artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Wyoming merkezli Kraken Financial, Kraken Custody hizmetinin sunumunu destekleyecek. Kraken Financial CEO'su Trevor Rutar, Wyoming'in açık düzenleyici yapısının, kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek kaliteli saklama hizmetleri sunmalarını sağladığını ifade etti. Rutar, Wyoming Bankacılık Bölümü'nün denetimi altında, Kraken Financial'ın kripto saklama sektöründe en katı güvenlik ve operasyonel standartlara tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak Kraken'in bu hamlesi, BlackRock, Franklin Templeton ve Grayscale Investments gibi büyük finans kuruluşlarının Coinbase'i spot Bitcoin ETF'leri için sorumlu saklayıcısı olarak belirlemesinin ardından geldi.