Kraken, TradeStation'ın kripto kolunu bünyesine kattı - Son Dakika
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Kripto

Kraken, TradeStation'ın kripto kolunu bünyesine kattı

Kraken, kripto alanında operasyonlarını genişletmek için TradeStation'ın kripto para birimi bölümünü satın aldı. Bu satın alma, Kraken'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını güçlendirmek ve yeni ürün fırsatları sunmak amacıyla gerçekleşti.

19.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:32
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Kraken, kripto alanında operasyonlarını genişletmek için TradeStation'ın kripto kolunu bünyesine kattı. Bu satın alma, Kraken'in daha önce Avrupa pazarında yaptığı genişlemelerin bir uzantısı olarak gerçekleşti.

Kraken ve TradeStation Ortaklık, Kripto Sektöründe Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Kripto borsası Kraken, çevrimiçi aracılık platformu TradeStation'ın kripto para birimi bölümünü bünyesine kattı. Bu satın alma işlemi, Kraken'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını pekiştirme yolundaki adımlarından biri olarak görülüyor.

Kraken sözcüsü bu satın almanın, şirketin ABD'deki faaliyetlerini hızlandırma çabalarının bir parçası olduğunu ve Kraken için yeni ürün fırsatları sunacağını belirtti.

TradeStation Crypto'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47 eyaletinde, Washington D.C. ve Porto Riko'da para aktarımı lisansları bulunduğu ve bu lisansların FinCen veri tabanında kayıtlı olduğu biliniyor. ABD yasalarına göre, kripto para borsalarının faaliyet gösterdikleri her bölge için gerekli lisansları almaları ve faaliyetlerini federal düzeyde kaydettirmeleri gerekiyor.

Son olarak Kraken, Mart ayında 49,3 milyar dolarlık bir spot piyasa hacmine ulaştığını ve 20 Mart'ta Kraken Custody adı altında bir kurumsal saklama hizmetini devreye soktuğunu duyurdu. Kraken'in bu yeni platformu, büyük ölçekli yatırımcılara yönelik güvenilir bir saklama çözümü sunuyor.

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Son Dakika Kripto Kraken, TradeStation'ın kripto kolunu bünyesine kattı - Son Dakika

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