Kraken, Mobil Cüzdanı Kraken Wallet'ı Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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Kraken, Mobil Cüzdanı Kraken Wallet'ı Piyasaya Sürdü

Kraken, Mobil Cüzdanı Kraken Wallet\'ı Piyasaya Sürdü

Kripto para piyasalarının önde gelen isimlerinden Kraken, kendi geliştirdiği mobil cüzdanı Kraken Wallet'ı piyasaya sürdü ve aynı zamanda uygulamanın açık kaynak kodunu da yayınladı. Kraken Wallet, kullanıcıların kripto para birimlerini ve dijital varlıklarını yönetmelerini kolaylaştırırken, 24 saat kesintisiz destek ve yüksek güvenlik sunuyor. Cüzdan, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi popüler Blockchain ağlarındaki NFT'ler, tokenler ve DeFi pozisyonlarını yönetme imkânı tanıyor.

17.04.2024 21:26
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Kripto para piyasalarının önde gelen isimlerinden Kraken, kendi geliştirdiği mobil cüzdanı Kraken Wallet'ı piyasaya sürdü ve aynı zamanda uygulamanın açık kaynak kodunu da yayınladı. Bu yeni cüzdan, kullanıcıların kripto para birimlerini ve dijital varlıklarını yönetmelerini kolaylaştırırken 24 saat kesintisiz destek ve yüksek güvenlik sunuyor.

Kraken Wallet ile Kripto Güvenliği ve Erişilebilirliği Artıyor

Kripto para borsası Kraken, kullanıcıların kendi kripto varlıklarını yönetebilmeleri için özel bir mobil cüzdan olan Kraken Wallet'ı piyasaya sürdü ve bu cüzdanın açık kaynak kodunu da GitHub üzerinden yayınladı. Kraken Wallet, kullanıcılara Bitcoin, Ethereum, Solana gibi popüler Blockchain ağlarındaki NFT'ler, tokenler ve DeFi pozisyonlarını yönetme imkânı tanıyor. Kraken'in kripto cüzdan hizmetiyle, merkezi olmayan birçok uygulamaya erişim sağlanabiliyor ve kullanıcılara günün her saati destek sunuluyor.

Firma, cüzdanın açık kaynak kodunu yayınlayarak güvenlik konusunda şeffaflık sağladığını ve bu sayede üçüncü tarafların da kodları inceleyerek güvenliği artırabileceğini belirtti. Kraken Wallet, kullanıcıların özel bilgilerini toplamayarak gizliliklerini koruma altına alıyor; oturum açma bilgileri, e-posta adresleri ya da kişisel tanı bilgileri saklanmıyor ve kullanıcı IP adresleri gizleniyor. Bununla birlikte şirket, gizliliğin sağlanması amacıyla uygulama performans analizleri bile yapmadığını ekledi.

Kraken, iOS platformunun Bitcoin ve benzeri ağlar için kullanılan kriptografik anahtarlar ve dijital imzalar oluşturmak üzere secp256k1 eliptik eğrisini desteklememesi sebebiyle, Kraken Wallet'ın bir sıcak cüzdan olarak kalacağını açıkladı. Bu durum, özel anahtarların imza işlemi sırasında uygulama belleğinde açıkta kalması gerektiği anlamına geliyor ve bu da cüzdanı olası güvenlik tehditlerine daha açık hale getiriyor. Kraken, bu sınırlamalara rağmen güvenlik, şeffaflık ve kullanıcı kontrolünü öncelikli hale getiren bir hizmet sunmayı sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

Son olarak Kraken, Mart ayında 49,3 milyar dolarlık bir spot piyasa hacmine ulaştığını ve 20 Mart'ta Kraken Custody adı altında bir kurumsal saklama hizmetini devreye soktuğunu duyurdu. Kraken'in bu yeni platformu, büyük ölçekli yatırımcılara yönelik güvenilir bir saklama çözümü sunuyor.

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Son Dakika Kripto Kraken, Mobil Cüzdanı Kraken Wallet'ı Piyasaya Sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraken, Mobil Cüzdanı Kraken Wallet'ı Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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