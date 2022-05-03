Kraker yiyen sincap gülümsetti - Son Dakika
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Kraker yiyen sincap gülümsetti

03.05.2022 15:29

Kraker yiyen sincap gülümsetti Tunceli'de kraker yiyen sincap, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi.

Kraker yiyen sincap gülümsetti

TUNCELİ - Tunceli'de kraker yiyen sincap, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi.

Tunceli kırsalında çekim yapan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, bir sincap yuvasına denk geldi. Ardından Özdemir yuvanın önüne kraker bıraktı. Yuvasından çıkan sincap bırakılan krakerleri yemeye başladı. Özdemir ise o anları görüntüledi. Bir süre krakeri yiyen sincap, daha sonra yuvasına geri girdi.

Kraker yiyen sincap gülümsetti
Kraker yiyen sincap gülümsetti
Kraker yiyen sincap gülümsetti
Kraker yiyen sincap gülümsetti

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Ayhan Özdemir, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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