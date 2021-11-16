Üye Girişi
Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16.11.2021 11:24

Adana'da babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçıran 7 yaşındaki Muzaffer Gül, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İki gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 çocuklu Sultan- Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer'in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı.

MAALESEF KURTARILAMADI

Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü. Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"VİDEO İZLEYİP GÜLÜYORDU, YERE YIĞILDI"

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül'ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi. Oğlunun cenazesini almaya gelen Aykut Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama rahmetli oldu?" dedi.

OTOPSİ YAPILACAK

Muzaffer Gül'ün cenazesi, Kızılkaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aykut Gül, Sarıçam, Otopsi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı 11:16 Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe 10:27 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu

Son Dakika Haberleri
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi         
10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement