Son Dakika Haberleri: Krakow'da odun ve kömür yakmak yasaklandı
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Krakow'da odun ve kömür yakmak yasaklandı

4 saat önce

Polonya'nın Krakow kentinde odun ve kömür yakılması tamamen yasaklandı.

Krakow'da odun ve kömür yakmak yasaklandı, System.String[]

Polonya'nın Krakow kentinde odun ve kömür yakılması tamamen yasaklandı. Kışın Avrupa'nın havası en kirli şehirleri listesinde ilk sıralarda yer alan Krakow'da yalnızca doğal gaz ve fuel oil yakıtlarına izin veriliyor. Yasağı çiğneyenlere ise 500 (120 euro) ile 5 bin zloty (bin 200 euro) arasında ceza kesiliyor.


Polonya'nın güneyinde bulunan Krakow şehrinde her türlü kömür ve odun yakılması yasaklandı. Kış aylarında hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit etme oranının yüzlerce, zaman zaman ise binlerce katı aşması üzerine Krakow Belediyesinin aldığı önlemler kapsamında kentte odun ve kömür de dahil her türlü katı atık yakılması yasaklandı. Yalnızca doğal gaz ve fuel oil yakıtına izin verilen kentte, vatandaşların kömür sobalarını değiştirmesi için hazırlıklar 3 yıldır sürüyordu. Bu kapsamda kömür soba ve kazanlarının değişimi için belediyece 300 milyon zloty (70 milyon euro) sübvansiyon sağlandı. 20 bin kömür kazanının değiştirildiği kentte, katı atık yakma yasağı ise Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağın ardından Krakow zabıtası, vatandaşlardan bulundukları bölgede katı yakıt yakıldığına dair çok sayıda şikayet telefonu alırken, verilen adreslere giden zabıta görevlileri karara rağmen katı atık yaktıklarını tespit ettikleri kişilere para cezası kesti. Yasağı çiğneyenlere ise 500 (120 euro) ile 5 bin zloty (bin 200 euro) arasında ceza kesen zabıta ekipleri, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını da açıkladı.


Kış aylarında Avrupa'nın havası en kirli şehirleri arasında başı çeken Krakow'da halihazırda başka bir ısıtma sisteminin bağlanmasının mümkün olmadığı 100 kadar ev bulunuyor. Söz konusu evlerdeki soruna çözüm bulabilmek için belediye görevlilerinin çalışmaları ise sürüyor. - KRAKOW

Polonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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