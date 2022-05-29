Kral Abdullah: "Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin tek tarafa bağlı kalmayarak, "bölgedeki diplomatik hareketliliğin bir parçası" olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda eski başbakanları kabul etti.

Kabul sırasında konuşan Kral Abdullah, "Tek bir tarafa bağlı kalmayan Ürdün, bölgede seçeneklerini çeşitlendirerek çıkarlarına ulaşmak ve stratejik gereksinimlerini güvenceye almak için her tarafla temasını ve ilişkisini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Arap ülkeleri arasındaki koordinasyon toplantılarının önemini vurgulayan Kral Abdullah, bu toplantıların "bölge halkları için refah ve istikrar planı oluşturmak" amacıyla yapıldığını kaydetti.

"Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası." diyen Kral Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Irak ile siyasi ve ekonomik iş birliğinin temellerinin atıldığına işaret etti.

Yoksulluk, gıda güvenliği, enerji ve su konularının önemine değinen Kral Abdullah, bu zorlukların üstesinden gelmek için yürütülecek ortak projelerin öneminin altını çizdi.

BAE, Ürdün ve Mısır yetkililerinin katılımıyla bugün "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı" konferansı düzenlenmişti.

Konferansta, üç ülkenin sanayi alanında iş birliği yapacağı 10 milyar dolar bütçeli bir programın yürütüleceği açıklanmıştı.