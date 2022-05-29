Kral Abdullah: "Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası" - Son Dakika
Üye Girişi

Kral Abdullah: "Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası"

29.05.2022 21:54
Kral Abdullah: "Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin tek tarafa bağlı kalmayarak, "bölgedeki diplomatik hareketliliğin bir parçası" olduğunu söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin tek tarafa bağlı kalmayarak, "bölgedeki diplomatik hareketliliğin bir parçası" olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda eski başbakanları kabul etti.

Kabul sırasında konuşan Kral Abdullah, "Tek bir tarafa bağlı kalmayan Ürdün, bölgede seçeneklerini çeşitlendirerek çıkarlarına ulaşmak ve stratejik gereksinimlerini güvenceye almak için her tarafla temasını ve ilişkisini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Arap ülkeleri arasındaki koordinasyon toplantılarının önemini vurgulayan Kral Abdullah, bu toplantıların "bölge halkları için refah ve istikrar planı oluşturmak" amacıyla yapıldığını kaydetti.

"Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası." diyen Kral Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Irak ile siyasi ve ekonomik iş birliğinin temellerinin atıldığına işaret etti.

Yoksulluk, gıda güvenliği, enerji ve su konularının önemine değinen Kral Abdullah, bu zorlukların üstesinden gelmek için yürütülecek ortak projelerin öneminin altını çizdi.

BAE, Ürdün ve Mısır yetkililerinin katılımıyla bugün "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı" konferansı düzenlenmişti.

Konferansta, üç ülkenin sanayi alanında iş birliği yapacağı 10 milyar dolar bütçeli bir programın yürütüleceği açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
BAE, Ürdün ve Mısır sanayi alanında iş birliği kararı aldı BAE, Ürdün ve Mısır sanayi alanında iş birliği kararı aldı Mısır ordusu: Sina Yarımadası'ndaki operasyonda silahlı 10 kişi öldürüldü Mısır ordusu: Sina Yarımadası'ndaki operasyonda silahlı 10 kişi öldürüldü
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Kraliyet Sarayı, Mısır, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Abdullah: 'Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası' - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 22:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kral Abdullah: "Ürdün, bölgede gelecekteki diplomatik hareketliliğin bir parçası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement