Kral Charles, 2. Elızabeth'ın Vefatının Ardından İlk Kez Ulusa Seslendi

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral III. Charles, bugün ilk kez ulusa seslendi. Kral III. Charles, "Kraliçe çok büyük bir adanmışlık gösterdi. Ömrüm vefa ettiği sürece, ben de aynısını yapma noktasında, size vaadimi sunuyorum. Anayasa bizim ülkemizin temelini oluşturacak. Birleşik Krallık'ın neresinde yaşarsanız yaşayın veya dünyanın dört bir tarafında nerede olursanız olun, geçmişiniz ve inancınız ne olursa olsun, ben size saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim" dedi.

Kral III. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından bugün ilk kez İngiltere halkına seslendi. Oğlu William'ın Galler Prensi olduğunu duyuran Kral Charles annesine hitaben, "Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun" diye konuştu.

Kral III. Charles, Buckingham Sarayı'nda bu akşam yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ANNEMİN ANISINI VE HAYATINI ADAMIŞ OLDUĞU BU HİZMETİ HER ZAMAN YAŞATACAĞIM"

"Onun ortaya koyduğu adanmışlık esasında onun hizmetinin de bir sembolü oldu. Majesteleri Kraliçe hem insan olarak ve halkı için en iyisini yapan bir hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Annemin anısını ve hayatını adamış olduğu bu hizmeti her zaman yaşatacağım. Tabii ki onun ölümü çoğunuza, çok büyük bir kısmınıza, çok büyük bir üzüntü getirdi. Ben de bu üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Kraliçe tahta çıktığı zaman Britanya ve Dünya belli sıkıntılarla karşı karşıyaydı. 2 Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki dönemdi ve ilk dönemlerinde, onun tahttaki ilk yıllarında o hep bunları hissetti ve 70 yıl sonunda bizim ulusumuz birçok kültürün karşı karşıya kaldığı değişimlerle de kendisini ortaya koydu. Tüm bu değişimler, tüm bu zorluklar içerisinde bizim ulusumuz gelenekleri, becerileri ve başarılarıyla birlikte bize çok büyük bir gurur veriyor. Çünkü ulusumuz çok büyük bir ilerleme kaydetti.

"ÖZGÜRLÜK, GELENEK VE SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDE OLARAK PARLAMENTER HÜKÜMET TEMELİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Bizim değerlerimiz her zaman için varlığını sürdürecek. Biz bunlara binaen hareket etmeye devam edeceğiz. Tabii ki görevimiz de devam edecek. Özellikle İngiltere kilisesi ile olan bağlantımız ve bağlılığımız devam edecek. Çünkü bu bizim imanımızda olan bir şey. Biz bu imanla, bu inançla birlikte başkalarına da yardım etmeye devam edeceğiz. Bu noktada bizim özgürlük, gelenek ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak parlamenter hükümet temelinde çalışmalarımız devam edecek.

"KRALİÇE ÇOK BÜYÜK BİR ADANMIŞLIK GÖSTERDİ"

Kraliçe çok büyük bir adanmışlık gösterdi. Ömrüm vefa ettiği sürece, ben de aynısını yapma noktasında, size vaadimi sunuyorum. Anayasa bizim ülkemizin temelini oluşturacak. Birleşik Krallık'ın neresinde yaşarsanız yaşayın veya dünyanın dört bir tarafında nerede olursanız olun, geçmişiniz ve inancınız ne olursa olsun, ben size saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim, hayatım boyunca yaptığım gibi. Elbette ki benim hayatım, benim yaşamım da değişecek. Çünkü yeni sorumluluklar alıyor olacağım. Artık benim için zamanımı ve enerjimi, hayır işlerine, bugüne kadar yaptığım gibi ayırabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü sorumluluklarım değişiyor. Bu işleri başkalarına bırakıyor olacağım. Benim ailem için de birçok şey değişecek. Sevgili eşim Camilla'nın bana olan desteğine güveniyorum.

"50 YILDAN BU YANA YAPMIŞ OLDUĞUM İŞLERİ ŞİMDİ WILLIAM YAPACAK"

70 sene önce annem tahta çıktı kraliçe olarak. Şimdi benim eşim, kralın eşi kraliçe sıfatıyla benimle olacak. Veliahdımız William da İskoçya tahtının sahibi olacak. O da gereken sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. 50 yıldan bu yana yapmış olduğum işleri şimdi William yapacak. Henry ve Megan, onlar da kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. 1 hafta içerisinde ulus olarak, İngiliz Uluslar Topluluğu ve küresel toplumu olarak bir araya geleceğiz ve Kraliçe'nin defin törenini gerçekleştireceğiz. Onun ortaya koymuş olduğu örneğin ışığında onu anacağız. Ailem adına samimiyetle ve canıyürekten göndermiş olduğunuz dileklere teşekkür etmek istiyorum.

"SEN ARTIK EBEDİ YOLCULUĞUNA ÇIKTIN VE BEN SADECE ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM; TEŞEKKÜR EDERİM"

Sevgili anneme…

Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun."