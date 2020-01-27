Kral II. Albert'in DNA testleri Delphine Bol'in babası olduğunu ortaya koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kral II. Albert'in DNA testleri Delphine Bol'in babası olduğunu ortaya koydu - Son Dakika

Kral II. Albert'in DNA testleri Delphine Bol'in babası olduğunu ortaya koydu

6 saat önce

Delphine Bol'in uzun yıllardır süren Belçika'nın eski Kralı II. Albert'in babası olduğu iddiası yapılan DNA testleri sonucu kanıtlandı.

Kral II. Albert'in DNA testleri Delphine Bol'in babası olduğunu ortaya koydu, System.String[]

Delphine Bol'in uzun yıllardır süren Belçika'nın eski Kralı II. Albert'in babası olduğu iddiası yapılan DNA testleri sonucu kanıtlandı. Uzun bir yasal mücadeleden sonra Albert, babalığı kabul etti.


Belçikalı heykeltıraş Delphine Bol, (51) 20 yıl Belçika tahtında oturan Kral II. Albert'in babası olduğunu iddia ediyordu. Albert II'nin babalık iddialarını uzun yıllar reddetmesinin ardından avukatı Alain Berenboom, yapılan DNA testi sonucunda Bol'in biyolojik babasının eski kral olduğunun kanıtlandığını açıkladı. Açıklamada, "Kral Albert, bu acılı süreci onur ve haysiyetle bitirmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.


Delphine Bol avukatı Marc Uyttendaele, Kral II. Albert'in avukatının DNA test sonuçlarını paylaşmasından sonra yaptığı, "Yasal babalık zorunlu olarak biyolojik babalığın bir yansıması değildir" açıklamasına karşılık bundan sonraki aşamada, yasal babası olarak tanınması için hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.


Bol, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini iddia ediyordu. Mahkeme daha önce, Delphine Bol'in doğduğu tarihte Barones'in evli olduğu Jacques Bol'in biyolojik babası olmadığını karara bağlamıştı. - BRÜKSEL

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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