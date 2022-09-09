Kral III. Charles ile kez halka hitaben konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kral III. Charles ile kez halka hitaben konuştu

09.09.2022 21:53
Kral III. Charles ile kez halka hitaben konuştu

İngiltere Kralı III. Charles ilk kez halka seslendi.

İngiltere Kralı III. Charles ilk kez halka seslendi. Charles anayasal prensiplere bağlılık sözü verdi.İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in dün vefat etmesinin ardından bugün yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında İngiliz halkına, "Bugün sizlere derin üzüntü duygularımla sesleniyorum" diye hitap etti.

"Majesteleri Kraliçe - benim sevgili annem - hayatı boyunca bana ve tüm aileme ilham kaynağı ve örnek oldu. Sevgisi, şefkati, yol göstericiliği, anlayışı ve örnek olması nedeniyle bir ailenin bir anneye duyubileceği en büyük gönül borcuyla ona minnettarız" diyen Kral III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in "iyi bir hayat yaşadığını" söyledi.

Kral olarak ilk kez konuşan Charles "Yaşam boyu hizmet sözümü bugün hepinize yineliyorum" dedi.

Konuşmasında Charles, anayasal prensiplere bağlı kalacağı sözünü vererek "Kraliçe'nin kendisinin de göstermiş olduğu sadık bağlılık gibi ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan zamanımda, ulusumuzun kalbinde yer alan anayasal prensiplere bağlı olacağım sözünü veriyorum" dedi.

Kral III. Charles konuşmasında " Birleşik Krallık'ın neresinde yaşıyor olursanız olun veya dünyanın başka bölgelerinde, geçmişiniz ve inançlarınız ne olursa olsun, tıpkı tüm hayatım boyunca olduğu gibi, size sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etme gayreti içinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Kral, oğlu Prens William'ın da artık Galler Prensi unvanını taşıyacağını kaydetti.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık'ta ulusal yas ilan edildi. İngiliz hükümeti tarafından Cuma günü yapılan açıklamayla ülkede ulusal yas resmen başladı. Yas, Kraliçe II. Elizabeth'in devlet töreni ile gömüleceği günün akşamına kadar sürecek. Ülkede ulusal yas ile beraber hayat da durdu, kiliselerin çanları Cuma günü Kraliçe için çaldı.

AP, Reuters/ SSB, JD

YORUMLAR
500
İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti İngiltere'de ulusal yas başladı İngiltere'de ulusal yas başladı
Kaynak: Deutsche Welle

Birleşik Krallık, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral III. Charles ile kez halka hitaben konuştu - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:14 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Feci kazada onlarca kişi yaralandı
18:35 İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 22:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kral III. Charles ile kez halka hitaben konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement