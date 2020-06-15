Kral Koyu'nda denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan gence kurtarma operasyonu - Son Dakika

Kral Koyu'nda denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan gence kurtarma operasyonu

Çıktığı kayalıkta mahsur kalan gencin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

ANTALYA - Antalya'da Kral Koyu'nda denize atlamak için kayalıklara çıkan Tolga Konca, kayalıklarda mahsur kaldı. Konca, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.

Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Kral Koyu'nda meydana geldi. Tatil amacıyla ilçeye gelen Tolga Konca, daha önce birkaç kez çıktığı kayalıklardan tekrar denize atlamak istedi. Yanlışlıkla farklı bir güzergah kullanan Konca, çıktığı kayalıklarda zeminin kaygan olması nedeniyle hareket edemedi. Bir süre aşağı inmek için mücadele veren Konca, başarılı olamayınca paniğe kapıldı.

Çevredeki vatandaşların Konga'yı fark etmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kayalıklardan halatlarla Konca'nın bulunduğu alana inen itfaiye ekipleri, halata bağladıkları Konca'yı kurtardı.

Olay anını anlatan Konca, "Daha önce birkaç kez eğlenmek amacıyla çıktığım kayalıktan denize atlamıştım. Tekrar aynı noktaya çıkmak istedim ancak bu kez yanlışlıkla farklı bir yere çıkmışım. Zemin toprak olduğu için ayağa kalkamadım. İnmek isteyip inemeyince paniğe kapıldım. Yardımıma gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.