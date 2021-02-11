Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı - Son Dakika

Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı

11.02.2021 00:55
Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı, System.String[]

Futbolda İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla finale kalmak için önemli bir avantaj elde etti.

Futbolda İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla finale kalmak için önemli bir avantaj elde etti.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçta Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Jules Kounde (Dk. 25) ve Ivan Rakitic (Dk. 85) attı.

Yarı finalin rövanş maçı 3 Mart'ta Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Kral Kupası'nda diğer yarı final maçında Athletic Bilbao ve Levante 11 Şubat perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.

Messi 900'üncü maçına çıktı

Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, profesyonel futbol kariyerinin 900'üncü maçına çıktı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 33 yaşındaki Messi, 17 yıllık profesyonel kariyeri süresince şimdiye kadar Barcelona ile 758, Arjantin Milli Takımı ile de 142 maçta forma giydi.

Messi, Katalan takımında 651, milli formayla da 71 gole imza attı.

Messi'nin en fazla gol attığı takım Sevilla olurken, Endülüs kulübüne karşı oynadığı 41 maçta 37 kez ağları havalandırdı.

Kariyerinde 6'şar kez Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanan Messi, bu zamana kadar Barcelona ile birlikte 10 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 6 Kral Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası kazandı.

İspanya Kral Kupası, Ivan Rakitic, Kral Kupası, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı - Son Dakika Spor


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