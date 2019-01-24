Son Dakika Haberleri: Kral Kupası'nda Barcelona'yı Yenen Sevilla Avantaj Yakaladı

Kral Kupası'nda Barcelona'yı Yenen Sevilla Avantaj Yakaladı

1 saat önce

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında Sevilla, sahasında oynadığı karşılaşmada Barcelona'yı 2-0 yendi.

Kral Kupası'nda Barcelona'yı Yenen Sevilla Avantaj Yakaladı, System.String[]
İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında Sevilla, sahasında oynadığı karşılaşmada Barcelona'yı 2-0 yendi.

Ev sahibi Sevilla'nın ikinci yarıda gelen gollerini Pablo Sarabia (Dk. 58) ve Ben Yedder (Dk. 76) attı.

Barcelona'da dinlendirilen Lionel Messi, Sevilla maçının kadrosuna alınmazken, yedek başlayan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez de 63. dakikada oyuna alındı.

Barcelona ve Sevilla arasındaki rövanş maçı 30 Ocak'ta Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

İki takım geçen yıl Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Sevilla'yı 5-0 yenen Barcelona kupayı kazanmıştı. Barcelona daha sonra 12 Ağustos'ta oynanan İspanya Süper Kupası'nda da Sevilla'yı 2-1 yenerek bu kupayı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:49 Kaynak: AA

İspanya, Sevilla, Barcelona, Spor
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