Son Dakika Haberleri: Kral Kupası'nda Finalin Adı Barcelona-Valencia

Kral Kupası'nda Finalin Adı Barcelona-Valencia

23 dakika önce

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında, sahasında Real Betis'i 1-0 yenen Valencia finale kaldı.

Kral Kupası'nda Finalin Adı Barcelona-Valencia, System.String[]
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında, sahasında Real Betis'i 1-0 yenen Valencia finale kaldı.

Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Real Betis ile 2-2 berabere kalan Valencia, Mestalla Stadı'nda oynanan rövanşta aldığı galibiyetle adını finale yazdırdı. Valencia'yı 11 yıl sonra Kral Kupası'nda finale taşıyan golü 56. dakikada Rodrigo Moreno Machado attı.

Valencia'nın rakibi, yarı finalde Real Madrid'i eleyen Barcelona oldu.

Kral Kupası tarihinde bu zamana kadar 40 kez final oynayan Barcelona, 30 kez ile bu kupayı en çok kazanan kulüp konumunda. Valencia ise oynadığı 16 finalin 7'sinde kupayı müzesine götürdü. Kupada 6. kez art arda final oynayacak Barcelona, son 4 yıldır Kral Kupası'nı kazanma başarısı gösteriyor.

Barcelona ve Valencia takımları arasındaki Kral Kupası finali 25 Mayıs'ta Sevilya kentindeki Benito Villamarin Stadı'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:21 Kaynak: AA

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