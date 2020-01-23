Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı - Son Dakika Spor

Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı

47 dakika önce

İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı.

Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı, System.String[]

İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı.

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında 3. ligden Badalona ile deplasmanda karşılaşan Granada'da İsmail Köybaşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında, Fenerbahçe'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Roberto Soldado'nun kafa vuruşuyla verdiği asistte topla buluşan Köybaşı, attığı golle Granada'yı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sakatlığından oyuna devam edemeyen Köybaşı, Antonio Puertas ile değiştirildi.

Granada'da ilk sezonunu geçiren ve lig maçlarında yedek bekletilen Köybaşı, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü attı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında, Maxime Gonalons (Dk. 102) ve Carlos Fernandez (Dk. 110) ile goller bulan Granada, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adına yazdırdı.

Öte yandan Kral Kupası 3. turunda oynanan diğer maçlarda, deplasmanda 3. lig takımı İbiza'yı uzatma dakikalarının oynandığı 90+5'te Antoine Griezmann'ın attığı golle 2-1 yenen Barcelona ve diğer bir 3. lig takımı Unionistas Salamanca'yı 3-1 yenen Real Madrid de kupada son 16'ya kaldı.

Teknik direktör Sergio Gonzalez'in tercihiyle dinlendirilen Enes Ünal ve Sergi Guardiola'dan yoksun olan Valladolid ise 2. lig takımlarından Tenerife'ye deplasmanda 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

İsmail Köybaşı, İspanya, Granada, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı
Radamel Falcao, İspanya'da manşetleri süslüyor Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 02:39:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]