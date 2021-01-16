Kral olmayı boşuna bekliyor: 'Prens George asla tahta çıkamayacak' - Son Dakika

Kral olmayı boşuna bekliyor: 'Prens George asla tahta çıkamayacak'

16.01.2021 13:09
Kral olmayı boşuna bekliyor: 'Prens George asla tahta çıkamayacak', System.String[]

Buna göre taht için dedesi ve babasından sonra üçüncü sırada olan Prens George, hiçbir zaman kral olamayacak.

Buna göre taht için dedesi ve babasından sonra üçüncü sırada olan Prens George, hiçbir zaman kral olamayacak. Çünkü ona sıra gelene kadar ortada "kraliyet" diye bir şey kalmayacak. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise gazeteci Christopher Lee.AİLEYİ AYAKTA TUTAN KRALİÇE

Lee, Prens William ile Kate Middleton'ın en büyük çocuğu George'un çeşitli nedenlerle asla taç giyemeyeceğini ileri sürdü. Christopher Lee, İngiliz monarşisinin popülaritesinin büyük ölçüde Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine bağlı olduğunu belirtti. Kraliçe'nin, ailesinden devraldığı mirası ayakta tutmak için gösterdiği çaba, uzun ömürlü olması ve etrafındaki kaybolmasına asla izin vermediği gizemli havanın, İngiliz monarşisini bu kadar uzun süre ayakta tuttuğunu öne sürdü.'HALK ONUN SAYESİNDE MONARŞİYİ DESTEKLİYOR' İDDİASI Yapılan anketlere göre de halkın büyük çoğunluğu hala monarşiyi destekliyor. Elbette bunun nedeni de Kraliçe. Fakat 2. Elizabeth tahtı bırakınca bu destek de popülarite de azalacak Christopher Lee'ye göre.CHARLES'IN EŞİ EKSİ PUANDA

Bunun en önemli nedenlerinden biri Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles. Halk onu ilk olarak Prens ile sürdürdüğü skandal ilişkiyle tanıdı. Aradan yıllar geçmesine rağmen de yapılan anketlere göre İngiliz kraliyet ailesinin en az sevilen üyesi.KENDİ DURUMU DA PEK PARLAK DEĞİL

Prens Charles'ın durumu da eşinden daha iyi olsa da yine de fazla umut verici değil Lee'ye göre. Prenses Diana ile evliliği süresince ona karşı gösterdiği sadakatsizlik, eski eşine genel davranışları da bunun en önemli nedeni. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde de İngiliz kraliyet ailesi, Prens Charles'ın tahta geçmesiyle eski popülaritesini kaybedecek, halktan gördüğü destek azalacak.HALK DAHA FAZLA SORGULAMAYA BAŞLAYACAK

Christopher Lee'ye göre, hala ülke için dünyada önemli bir marka olan Kraliçe'nin yokluğunda, halkın büyük çoğunluğu monarşiyi sorgulamaya başlayacak. Yapılan siyasi değişiklikler de halkın monarşiye desteğini azaltacak. Milletler Topluluğu'da yaşanan  değişiklikler de bu konuda etkili, tecrübeli gazeteciye göre. Topluluktan ayrılan ülkeler, kendi devlet başkanlarını seçmeye başlıyor. 2021 yılı içinde Barbados'un da topluluktan ayrılması bekleniyor. KRALİÇE HAYATA VEDA ETTİĞİ ZAMAN...

Lee'nin iddiasına göre Kraliçe hayata veda ettiği zaman, Milletler Topluluğu'nda kilit önemi olan Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde yaşanacak, kraliyet aleyhine değişimlerin de bir domino etkisi yaratacağını ileri sürdü. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ise Prens George'un tahta çıkabilmesi uzak görünüyor gazeteciye göre.

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Kral olmayı boşuna bekliyor: 'Prens George asla tahta çıkamayacak'

Kate Middleton, Prens William, Prens Charles, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kral olmayı boşuna bekliyor: 'Prens George asla tahta çıkamayacak' - Son Dakika Magazin


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