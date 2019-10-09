Son Dakika Haberleri: Kral Şakir, 10 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor
Son Dakika Magazin Kral Şakir, 10 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor

Kral Şakir, 10 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor

1 saat önce

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 10 Burda AVM, 12-13 Ekim tarihlerinde sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Kral Şakir, 10 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 10 Burda AVM, 12-13 Ekim tarihlerinde sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor. Etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler Kral Şakir ve Fil Necmi maskot karakterleri ile eğlenceli anlar geçirecek, hatıra fotoğrafları çekilip, şarkılarla, oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkartacaklar. 12 - 13 Ekim tarihlerinde, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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