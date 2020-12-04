Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü

04.12.2020 11:33
Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Türkiye'nin en çok seyredilen çizgi dizisi Kral Şakir karakterini geliştiren Grafi2000 Prodüksiyon'un kurucusu Karikatürist Varol Yaşaroğlu, lisanslı ürünler kapsamında 50 kategoride 40'tan fazla şirketle iş birlikleri bulunduğunu ve 2020'yi 100 milyon TL'nin üzerinde bir lisans geliriyle...

Türkiye'nin en çok seyredilen çizgi dizisi Kral Şakir karakterini geliştiren Grafi2000 Prodüksiyon'un kurucusu Karikatürist Varol Yaşaroğlu, lisanslı ürünler kapsamında 50 kategoride 40'tan fazla şirketle iş birlikleri bulunduğunu ve 2020'yi 100 milyon TL'nin üzerinde bir lisans geliriyle kapatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'den TV satış ve lisanslı ürün satışı olarak dünyaya açılmış tek yerli karakter Kral Şakir, lisanslı 200'ü aşkın ürününün satışıyla 2020'yi geçen yıla oranla 1.5 kat artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kral Şakir'in lisans acentası olan ve 'Kral Şakir'i Türkiye dışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de temsil eden Planeta Junior ise, yılın sonuna doğru yaklaşırken toplamda 50 kategoride 40'tan fazla firmayla iş birliği gerçekleştirdi.

Kral Şakir'in karakterini geliştiren Grafi2000 Prodüksiyon kurucusu Karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Planeta Junior Ülke Müdürü Özlem Aydaş Civelek, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Kral Şakir karakterinin ortaya çıktığı 2016 yılından bu yana perakende ve TV kategorisinde önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yaşaroğlu, "Bugün artık Ortadoğu'dan Afrika ve Türki Cumhuriyetlere kadar 18 farklı ülkede 8 ayrı dilde gösterimde olan ve ürünleri Türk perakendecileri tarafından yurt dışı pazarlarda satışa sunulan Kral Şakir'in yükselen trendi, Kral Şakir ile sadece çocukların çok sevdiği bir karakter değil, yerli firmalarımız için de aslında bir 'karakter fabrikası' oluşturduğumuzu göstermiş oldu. Türk firmalarının Kral Şakir ve arkadaşlarını toplam 10 milyon adet üretimle ve 200'ü aşan ürünle yurt dışına taşıyor olmasından çok memnunuz" dedi.

2021 hedefi iki kat artış

"2021 yılı için lisanslı ürünlerimizde satış hedefimizi iki kat artış olarak belirledik" ifadesini kullanan Varol Yaşaroğlu, şöyle devam etti:

"Teknolojiye, gizeme ve yeniliğe meraklı bir karakter olan Kral Şakir, uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network'te yayınlanan ilk Türk çizgi dizisi olarak Mayıs 2016'da yayın hayatına başladı. O günden bu yana çocukların ilgiyle izlediği çizgi dizi karakterlerimiz, kendisine bugün lisanslı ürünleri ve filmlerle yepyeni alanlar açmasının yanı sıra üretici firmalar ve perakendeciler için de yeni fırsatlar açarak yol almaya devam ediyor. Yeni kategorilerle birlikte bu iş birliklerinin daha da artarak, ürünlerimizin önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa da dahil toplamda 35 ülkede satılır hale gelmesini istiyoruz."

Okul kategorisi üç kat büyümeyle uzaktan eğitim dinlemedi

Okul kategorisine ayrı önem verdiklerini belirten Varol Yaşaroğlu, şunları söyledi:

"2020 yılında eğitimin çoğunlukla uzaktan verilmiş olmasına rağmen Kral Şakir, okul kategorisinde faaliyet gösteren perakendecinin de yüzünü güldürdü. Bu yılın ilk üç çeyreğinde okul gereçleri kategorisinde toplam 8 milyon 820 bin TL'lik ürünümüz satıldı ve satışların çoğu sert kırtasiye grubundan yani çocukların evde de sürekli kullandığı ürünlerden geldi. Çantada ise 1 milyon 530 bin TL'lik satış gerçekleşti. Toplamda baktığımızda okul kategorisinde 2020 yılını geçen seneye kıyasla 3 kat artış ile kapatacağımızı söyleyebilirim. 2021'de pandemi önlemlerinin azaltılacağı ve okulların açılacağını düşünerek, satışta hedefimizi bu kategoride 2020'e göre minimum iki kat artış olarak belirlemiş durumdayız."

En çok satan ürünler kitap ve tekstil grubu

Planeta Junior Ülke Müdürü Özlem Civelek ise, Kral Şakir'in hedef kitlesinin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf çocukları olduğunu kaydederek, "Gıdadan tekstile, oyuncaktan aksesuar ve kitaba kadar oldukça geniş bir yelpazede lisansiye çalışmaları devam ediyor. Rakamlardan görüyoruz ki bu ilgiyi pandemi de kesemedi" dedi.

Kral Şakir'in çocuklarla buluşan ilk ürünlerinin dergi ve kitaplar olduğunu hatırlatan Civelek, "Kitaplar en çok satan ürünlerimiz. Oyuncaklarımız ve tekstil grubumuz neredeyse kitaplarımıza yetişti. Türkiye'deki pek çok yabancı lisansı geride bırakmış durumdayız ki bu bizim için gurur verici. Oyuncak cirolarında yılın ilk üç çeyreğinde 8 milyon 340 bin TL'ye ulaştık. Oyuncakta yılbaşının da etkisiyle asıl satış dönemi olan son çeyrekte satış hedefimiz 4.5 milyon TL" dedi.

3.5 milyon adet Kral Şakir maskesi satıldı

Pandemi nedeniyle yeni ürün kategorilerine de girdiklerini dile getiren Özlem Civelek, şunları söyledi:

"Sağlık kategorisinde yer alan vitamin ve gıda takviyesi ürünlerimizde ciromuz 2020 yılının ilk çeyreğinde 5.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Maskede ise 3 ayda 3.5 milyon TL'lik kullan-at satışımız oldu. Henüz 1 aydır satışta olan dezenfektan sprey satışlarımız ise 35 bin adet olarak gerçekleşti. Satış rakamları, son çeyrekte önemli ölçüde artacak. Söz konusu kategorilerdeki ürünlerimizi Kral Şakir karakteri ve 3D paketlemeleriyle çocuklarımıza Covid-19 salgınıyla mücadelede hijyeni benimsetmek ve sevdirmek adına da oldukça önemli buluyoruz." - İSTANBUL

Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü

Varol Yaşaroğlu, Türkiye, Lisans, Okul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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