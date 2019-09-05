Son Dakika Haberleri: Kral Şakir, 17 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor
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Kral Şakir, 17 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor

3 saat önce

Çanakkalelilere özel eğlenceler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Kral Şakir, 17 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor, System.String[]

Çanakkalelilere özel eğlenceler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Çanakkale'nin alışveriş ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde, 18.00, 19.30, 21.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile Esas 17 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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