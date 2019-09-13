Son Dakika Haberleri: Kral Şakir, 17 Burda AVM'de yoğun ilgi ile karşılandı
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Kral Şakir, 17 Burda AVM'de yoğun ilgi ile karşılandı

1 saat önce

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'nin alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 17 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini 'Kral Şakir' ile buluşturdu.

Kral Şakir, 17 Burda AVM'de yoğun ilgi ile karşılandı, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'nin alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 17 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini 'Kral Şakir' ile buluşturdu.


Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir ile çocuklar maskot karakterleri ile keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 17 Burda AVM, birbirinden eğlenceli faaliyet ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:33 Kaynak: İHA
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