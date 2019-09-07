Kral Şakir, 67 Burda AVM'de miniklerle buluştu

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluştu.



5-8 Eylül tarihlerinde, 15.30, 17.30, 19.30 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenen Kral Şakir etkinliği ile Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşattı. Minikler gösteri öncesi 'gece-gündüz', 'deve-cüce' oyunu oynayıp ısınma hareketleri yaptı. Ailelelerin de yakından takip ettiği gösterinin bir seansı yaklaşık 45 dakika sürdü. 'Kral Şakir' ve 'Necati Abi' karakteriyle alana giren maskotlar minikleri doyasıya eğlendirdi.



İkili, başlarından geçen komik hikayeleri anlatırken güldürdü. Etkinlik 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Esas 67 Burda AVM'nin giriş katında 15.30, 17.30 ve 19.30 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz olarak devam edecek.



Esas 67 Burda AVM



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m'lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.



Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkartıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde "Sevgi Postanesi" projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü aldı. - ZONGULDAK