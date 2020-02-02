Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu - Son Dakika

Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu

6 saat önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir'i çocuklarla buluşturdu.

Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir'i çocuklarla buluşturdu.


Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, yarı yıl tatilinde olan çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir, Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenip fotoğraf çektirdi. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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