Kral Şakir dünyaya açılıyor - Son Dakika

Oyun ekosisteminin oyuncuları arasında yer alan Fiber Games'in kurucu ortaklarından Faruk Akıncı, ilk oyunları Kral Şakir: Macera Adası'nı, dünyanın 154 ülkesinde listelere giren Weld it 3D'yi ve markanın ortaya çıkış hikayesini anlattı. Önceliklerinin 'kaliteli üretim' olduğunu ifade eden Akıncı, yakın zamanda Kral Şakir Macera Adası'nı önce MENA Bölgesi'ne, daha sonra ise Kuzey Amerika'ya açmayı planladıklarını belirtti.

Faruk Akıncı, Sinan Akkol ve Volkan Turan tarafından 2018 yılında kurulan 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık Şirketi bünyesinde yer alan Fiber Games, oyun ekosistemi alanında üretim yapan bir marka. YTÜ Yıldız Teknopark girişimleri arasında yer alan Fiber Games'in hikayesini markanın kurucu ortaklarından Faruk Akıncı hem kendisinin hem de ortaklarının uzun zamandır oyun dünyasının içinde olduğunu belirterek, "Bu işe ilk başladığımızda piyasada satılan oyun yazılımlarının yüzde 95'i korsandı. Henüz oluşmuş bir ekosistem yoktu, sektörün ekonomik karşılığını bırakın sosyokültürel bir karşılığı bile yoktu" açıklamasını yaptı.

"OYUN SEKTÖRÜ DEDİĞİMİZ ZAMAN BİZE UZAYLI GÖZÜYLE BAKIYORLARDI"

Faruk Akıncı, "Oyun sektörü dediğimiz zaman herkes bize uzaylı gözüyle bakılıyordu. O yıllarda oyun geliştirmenin, iş geliştirmenin bir eğitimi olmadığı için biz kendi kendimizi yetiştirdik. Bunun yurtdışında da örnekleri böyle. Çok uluslu, halka açık firmaların birinci ve ikinci nesil yöneticilerine baktığınız zaman hepsi alaylıdır. Çok büyük bir kısmı o firmanın çekirdeğinden yetişmiştir ya da en alt kademesinden en üste kadar çıkmayı başarmıştır. Bizim için de durum biraz böyle oldu. Kendi kendimizi yetiştirdik, global network'ler yaptık, çok çalıştık, çok yanıldık" dedi.

"OYUN EĞİİTİMLE BAĞDAŞIYOR"

2006'da profesyonel olarak oyun sektörüne dahil olduğunu belirten Akıncı, GameX Fuarı'nın, ODTÜ'deki oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri ön kuluçka merkezinin kurucuları arasında yer alırken Bahçeşehir Üniversitesi'nin BUG Laboratuvarının kuruluşuna da destek olduğunu ifade etti. Oyunun eğitimle bağdaştığı noktaları 'işin tohum kısmı' olarak niteleyen Akıncı, "İlk başlarda ön kuluçka merkezine başvuran firmaların çok iddialı çıkışları vardı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyorduk çünkü işin diğer tarafında yatırım yapacak muhatap bulmakta güçlük çekiyorduk. İletişim kuramıyorduk, oyunun nasıl bir ticari ekosistem haline gelebileceğini anlatmakta zorlanıyorduk. Günümüzde ise oyuncu kavramı ana akım bir hale geldi" şeklinde konuştu.

"OYUNUN HER SEVİYESİ FARKLI MEKANİKTE"

Akıncı, "Piyasaya çıkışımız Kral Şakir: Macera Adası ile oldu. Bu projeye ilkin çok skeptik yaklaştık. İlk başta çocuk oyunu yapma fikri çok cazip gelmedi. Ancak eski Leman tayfasının bu çizgi filmi yaptığını ve kendine has bir espri anlayışını olduğunu görünce bu durum çok hoşumuza gitti. Kral Şakir'in sadece çocuklara yönelik bir marka olmadığını gördük. Kral Şakir'in kitaplarını okuyup çizgi filmlerini izlemeye başladık ve sonunda bu oyunu yapmaya karar verdik. Oyunu ilk kurguladığımızda başlayıp biten bir hikayesi vardı. Oyuncu oyuna başlayıp bir süre sonra bitirecekti. Bu yüzden ilk kurguyu çöpe attık ve tekrar tekrar oynanabilir bir yapı geliştirdik. Kral Şakir Macera Adası oyunu Kral Şakir evreninin tek resmi oyunu. Kitapların, çizgi dizinin hikayesini takip ediyor. Biz oyundaki tüm seviyelere farklı bir mekanik koyduk. Her bölümü açtığınızda algoritma o bölümü baştan yapıyor ve aynı bölümü oynamıyorsunuz. Yüksek skor mantığı oluşuyor. Oyunumuz çıktığı gibi top chart'lara girdi ve çok başarılı oldu. Oyunu sadece Türkiye'de yayınladık ancak Cartoon Network'le yakın zamanda önce MENA Bölgesi'ne daha sonra da Kuzey Amerika'ya açmayı düşünüyoruz" dedi.

"TAŞINABİLİR ARAÇLARIN GELİŞMESİYLE OYUNA ERİŞİM KOLAYLAŞTI"

Taşınabilir cihazların gelişmesiyle birlikte artık insanların oyuna erişiminin çok daha kolay bir hal aldığını ifade eden Akıncı, "Bu durum pazarı çok büyüttü. Türkiye'de de 2007 itibariyle popülerleşmeye başlayan ücretsiz oyunlar hem oyunlara erişimi kolaylaştırdı hem de piyasada, insanların birbirlerine karşı mücadele edebilecekleri oyunların artmasını sağladı. Bu durum hem oyuncu sayısını hem de pazarda kişi başına oyuna harcanan paranın artmasını sağladı. Ücretsiz oyun sayısının artmasıyla oldukça yüksek oranda seyreden korsan yazılımların sayısı da azaldı" dedi.

FİBER GAMES NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Faruk Akıncı Fiber Games'in ortaya çıkış sürecini ise şöyle anlattı:

"Hayalimde hep bir oyun stüdyosu kurmak vardı. Üretilmiş bir oyunun pazarlamasına, iş geliştirmesine değil de bir üretim ekosistemi yaratmak hayalimdi. Ortağım Sinan Akkol'un da bir oyun stüdyosu kurma hayali vardı ki kendisi oyun gazeteciliğinde bu işin duayeni. 2018'in Nisan ayında 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık Şirketi'ni kurduk, Fiber Games de bu şirket altındaki markamız, görünen yüzümüz oldu. Daha sonra Crytek İstanbul'u yıllarca yönetmiş Volkan Turan aramıza katıldı. Kral Şakir projesiyle birlikte hayalimiz için ilk adımı atmış olduk."

"YTÜ YILDIZ TEKNOPARK'IN BÜYÜMEMİZDE ETKİSİ BÜYÜK"

Büyümelerinde YTÜ Yıldız Teknopark'ın önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Faruk Akıncı, "Kuluçkadan yatırım almaya kadar giden yolda birlikte yürüdük. Yatırım öncesi ve sonrasında çok fazla destek gördük. Biz de Teknopark'tan aldığımız desteğin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Bence YTÜ Yıldız Teknopark Türkiye'nin açık ara en iyi teknoparkı" diyerek sözlerini noktaladı.