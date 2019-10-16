Son Dakika Haberleri: Kral Şakir Etkinliğine 10 Burda AVM'de rekor katılım
Son Dakika Magazin Kral Şakir Etkinliğine 10 Burda AVM'de rekor katılım

Kral Şakir Etkinliğine 10 Burda AVM'de rekor katılım

49 dakika önce

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, Balıkesir'in alışveriş, buluşma, yaşam ve cazibe merkezi 10 Burda AVM, sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerini buluşturdu.

Kral Şakir Etkinliğine 10 Burda AVM'de rekor katılım, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, Balıkesir'in alışveriş, buluşma, yaşam ve cazibe merkezi 10 Burda AVM, sevilen çizgi film dizisi 'Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerini buluşturdu.


Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, Kral Şakir ve Fil Necmi ile birlikte şarkıların söylenip oyunların oynandığı 'Kral Şakir' etkinliğinde çocuklar, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayelerle keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.


Sevilen karakter Kral Şakir için vatandaşlar gösteriden saatler önce AVM'ye akın etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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