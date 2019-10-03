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Kral Şakir Korsanlar Diyarı

1 saat önce

2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanı'nın devam filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, bir maceraları sırasında Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanı'nın devam filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, bir maceraları sırasında Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Bermuda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:15 Kaynak: AA
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