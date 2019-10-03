2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanı'nın devam filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, bir maceraları sırasında Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.