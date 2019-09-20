Son Dakika Haberleri: "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin özel gösterimi yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin özel gösterimi yapıldı

1 saat önce

Varol Yaşaroğlu'nun çizerliğini üstlendiği "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi, özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Varol Yaşaroğlu'nun çizerliğini üstlendiği "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi, özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Yaşaroğlu'nun katılımıyla Trump AVM'de gerçekleşen ilk gösterime, Kansersiz Yaşam Derneği'nden gelen çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

BKM'nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikayesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.

Tedavi gören ve 6-12 yaşlarındaki çocuklar için gerçekleştirilen özel gösterimin ardından izleyici çocuklara çeşitli hediyeler dağıltıldı.

"Kral Şakir, 18 ülkede 8 lehçede yayın yapıyor"

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Varol Yaşaroğlu, yaklaşık bir senedir bu proje için hazırlandıklarını anlattı.

"Kral Şakir"in tişörtleri, çantası, ayakkabısı ve kitaplarıyla Türkiye'nin bir numaralı çocuk markası olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Türk topraklarından doğmuş bir Türk çizgi film kahramanı ve şu anda yurt dışına da açılmış durumda. 18 ülkede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 8 ayrı lehçede yayın yapıyor. Dünya çocukları da şu anda Kral Şakir izliyor. Türk topraklarından çıkmış böyle bir milli kahramanımız oldu. Bence yurt dışında kültürel anlamda tanıtımımız ve ekonomiye katkısı bağlamında gerçekten çok güçlü bir marka oluştu. Umarız bunu herkes destekler. Çünkü elimizde gerçekten pırıl pırıl bir Türk markası var artık."

Yaşaroğlu, ilk gösterimi çocuklarla birlikte izleyecek olmaktan mutlu olduğunu kaydederek, "Bu çocuklar Kral Şakir filmini ilk defa herkesten önce izlemiş olacak. Onları çok önemsiyorum. Çünkü çoğu sinemaya gidecek imkanlara sahip değil durumlarından ötürü. Ben de onlara söz verdim. 'Film yapıldığında ilk kez siz izleyeceksiniz.' dedim. Bu sözümü yerine getirdiğim için ben de onlar kadar sevinçliyim şu anda." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin konusu şöyle:

"Şakir ve ailesi, korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların var olduğu fantastik bir evrende, dünyayı kurtarmak için mücadele veriyor. Bu mücadelede Şakir ve ailesi heyecan dolu yeni maceralar yaşıyor."

Çocuk izleyicilerin merakla beklediği film, 4 Ekim'de vizyona girecek.

Varol Yaşaroğlu, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arsenal'de Mesut Özil depremi: Bırakın gitsin
ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin özel gösterimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]