"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin özel gösterimi yapıldı

Varol Yaşaroğlu'nun çizerliğini üstlendiği "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi, özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Yaşaroğlu'nun katılımıyla Trump AVM'de gerçekleşen ilk gösterime, Kansersiz Yaşam Derneği'nden gelen çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

BKM'nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikayesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.

Tedavi gören ve 6-12 yaşlarındaki çocuklar için gerçekleştirilen özel gösterimin ardından izleyici çocuklara çeşitli hediyeler dağıltıldı.

"Kral Şakir, 18 ülkede 8 lehçede yayın yapıyor"

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Varol Yaşaroğlu, yaklaşık bir senedir bu proje için hazırlandıklarını anlattı.

"Kral Şakir"in tişörtleri, çantası, ayakkabısı ve kitaplarıyla Türkiye'nin bir numaralı çocuk markası olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Türk topraklarından doğmuş bir Türk çizgi film kahramanı ve şu anda yurt dışına da açılmış durumda. 18 ülkede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 8 ayrı lehçede yayın yapıyor. Dünya çocukları da şu anda Kral Şakir izliyor. Türk topraklarından çıkmış böyle bir milli kahramanımız oldu. Bence yurt dışında kültürel anlamda tanıtımımız ve ekonomiye katkısı bağlamında gerçekten çok güçlü bir marka oluştu. Umarız bunu herkes destekler. Çünkü elimizde gerçekten pırıl pırıl bir Türk markası var artık."

Yaşaroğlu, ilk gösterimi çocuklarla birlikte izleyecek olmaktan mutlu olduğunu kaydederek, "Bu çocuklar Kral Şakir filmini ilk defa herkesten önce izlemiş olacak. Onları çok önemsiyorum. Çünkü çoğu sinemaya gidecek imkanlara sahip değil durumlarından ötürü. Ben de onlara söz verdim. 'Film yapıldığında ilk kez siz izleyeceksiniz.' dedim. Bu sözümü yerine getirdiğim için ben de onlar kadar sevinçliyim şu anda." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin konusu şöyle:

"Şakir ve ailesi, korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların var olduğu fantastik bir evrende, dünyayı kurtarmak için mücadele veriyor. Bu mücadelede Şakir ve ailesi heyecan dolu yeni maceralar yaşıyor."

Çocuk izleyicilerin merakla beklediği film, 4 Ekim'de vizyona girecek.