Son Dakika Haberleri: "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" rekor kırdı!
Son Dakika Magazin 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' rekor kırdı! - Son Dakika Magazin

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" rekor kırdı!

6 saat önce

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" en iyi açılış yapan animasyon filmi rekoruna ulaştıktan sonra şimdi de 2 milyondan fazla seyirci sayısı ile yerli ve yabancı tüm animasyon filmleri geçerek rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" en iyi açılış yapan animasyon filmi rekoruna ulaştıktan sonra şimdi de 2 milyondan fazla seyirci sayısı ile yerli ve yabancı tüm animasyon filmleri geçerek rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:55 
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