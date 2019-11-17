Son Dakika Haberleri: Kral Şakir, minik hayranlarıyla buluştu
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Kral Şakir, minik hayranlarıyla buluştu

6 saat önce

Çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Necati, düzenlenen müzikli etkinlikte minik hayranları ile buluştu.

Kral Şakir, minik hayranlarıyla buluştu, System.String[]

Çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Necati, düzenlenen müzikli etkinlikte minik hayranları ile buluştu.


Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, Kral Şakir ve Necati'nin yaptığı çeşitli gösterilerle eğlendi.


Aileleri ile birlikte izlemeye gelen çocuklar, Kral Şakir ve Necati'nin gösterilerini hayranlıkla seyrettiler.


Malatya Park AVM'nin kuruluşunun 10'ncu yılı nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edileceği kaydedildi. Malatya Park'taki müzikli etkinlik, 24 Kasım tarihine kadar devam edecek. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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