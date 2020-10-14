Kral Şakir, Netflix'te en çok izlenenler arasında - Son Dakika

Türkiye'nin en çok seyredilen çizgi filmi olan Grafi2000 yapımı Kral Şakir, Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler kategorisinde 2'nci oldu. İzleyicisi sayısı gün geçtikçe artan çizgi dizi, ilk yerli yapımı olduğu uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network'te de Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden izlenebiliyor.

Cartoon Network'ün (CN) ilk yerli yapımı olan Türkiye'nin en çok izlenen çocuk çizgi dizisi Kral Şakir, Netflix'te en beğenilen diziler arasında yerini aldı. Netflix Türkiye'nin çok izlenen diziler kategorisinde ikinci sırada bulunan Kral Şakir ve arkadaşlarının maceralarının izlenirliği, gün geçtikçe artıyor. Uluslararası çizgi film kanalı CN'de 2016'dan bu yana yayınlanan çizgi dizi, Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan milyonlarca çocuk tarafından izleniyor.

Çocukların ilgisini çeken macera ve espri dolu serüvenleriyle Kral Şakir, Cartoon Network'te yeni sezonuyla ilgiyle takip ediliyor. Kral Şakir ve Fil Necati'nin maceraları, yapımcısı Grafi2000'in, Avrupa menşeli Planeta Junior ile anlaşmasıyla Avrupa kanallarında da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Türk insanının günlük yaşamından kesitler sunan ve ülkemizin örf ve adetlerine, alışkanlıklarına ve değerlerine dokunan konularıyla Kral Şakir ve Fil Necati'nin maceraları bu anlaşmayla Avrupa'dan da izlenebilecek. - İSTANBUL