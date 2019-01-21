Son Dakika Haberleri: Kral Şakir Sömestir Tatilinde Trump Avm'de, 27 Ocak Tarihine Kadar

Kral Şakir Sömestir Tatilinde Trump Avm'de, 27 Ocak Tarihine Kadar

1 saat önce

Yarıyıl tatiline giren tüm çocuklar karne sevincini Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir'in eğlenceli şovuyla Trump Alışveriş Merkezi'nde yaşıyor.

Kral Şakir Sömestir Tatilinde Trump Avm'de, 27 Ocak Tarihine Kadar, System.String[]

Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir, 27 Ocak tarihin kadar Türkiye'de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi'nin sahnesinde olacak ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Gösteri sonunda poster hediyesi var

Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek.

Gösteriye katılım ücretsiz

Kral Şakir gösterisi, 27 Ocak tarihine kadar arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde 4 seans olarak yapılacak. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:40 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'un Vezirköprü İlçesi Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Olacak Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor

Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı Aldığı Teşvikle Lale, Sümbül ve Nergis Yetiştirmeye Başlayan Girişimci Kadın, Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:56:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kral Şakir Sömestir Tatilinde Trump Avm'de, 27 Ocak Tarihine Kadar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]