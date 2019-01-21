Kral Şakir Sömestir Tatilinde Trump Avm'de, 27 Ocak Tarihine Kadar
1 saat önce
Yarıyıl tatiline giren tüm çocuklar karne sevincini Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir'in eğlenceli şovuyla Trump Alışveriş Merkezi'nde yaşıyor.
Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir, 27 Ocak tarihin kadar Türkiye'de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi'nin sahnesinde olacak ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.
Gösteri sonunda poster hediyesi var
Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek.
Gösteriye katılım ücretsiz
Kral Şakir gösterisi, 27 Ocak tarihine kadar arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde 4 seans olarak yapılacak. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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