Kral Şakir Sömestir Tatilinde Trump Avm'de, 27 Ocak Tarihine Kadar

Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir, 27 Ocak tarihin kadar Türkiye'de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi'nin sahnesinde olacak ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Gösteri sonunda poster hediyesi var

Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek.

Gösteriye katılım ücretsiz

Kral Şakir gösterisi, 27 Ocak tarihine kadar arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde 4 seans olarak yapılacak. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.