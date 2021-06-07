Kral Şakir ve Fil Necati, ilk çeyreği yüzde 30 büyüme ile kapadı

Yerli lisans markası Kral Şakir 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Pandemi koşullarının sürmesine rağmen perakende de yeni anlaşmalarla büyüdü. Kral Şakir 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 30'luk büyümeyi yakaladı.

Fil Necati, Canan ve Kral Şakir karakterleriyle Türkiye'de ve dünyada önemli bir başarı elde eden çizgi filmi 8 ayrı dilde 18 ülkede gösterilen Grafi2000 yapımı "Kral Şakir" lisans başarısıyla markaların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 55 kategoride 50'ye' yakın firmayla iş birliği yapan Kral Şakir 2021 yılının ilk lisans anlaşmalarını Flo, LCW, Karaca ve Hilton Otellleriyle gerçekleştirdi.

Grafi2000 Prodüksiyon'un Kurucusu Varol Yaşaroğlu pandemi koşullarında çocuklarla pek çok platformda buluştuklarını belirterek, "Cartoon Network'de yeni bölümler, Netflix'de ailelerle buluşmamız, EXXEN'de filmlerle pandemi boyunca çocuklarla sürekli temas halindeydik. Çocukların en çok izlediği, takip ettiği karakter olmaya devam ettik. Dünyaya açılan tek yerli karakter olarak bu ilgi, lisans sektöründe de ilk tercih edilen marka olmamızı sağlıyor. Bu yılın başında iki büyük marka FLO ve LCW ile anlaşma imzaladık. Bu iki anlaşma perakende sektöründe Kral Şakir'in gücünü pekiştirdi. İlk çeyrekteki büyümemiz 2020 yılına göre yüzde 30 arttı" dedi.

"Kırtasiye grubu ikiye katladı"

Okulların ilk çeyrekte kapalı olmasına rağmen okul grubunda büyüme yakaladıklarını ifade eden Yaşaroğlu, 2020 yılını kırtasiye kategorisinde ikiye katladıklarının altını çizdi. Yaşaroğlu şöyle devam etti: "2020'nin ilk çeyreğinde 1.200.000 TL'lik ürün satmışken bu yıl 2.500.000 TL'lik ürün satışı gerçekleştirdik. Lisanslı okul alışverişinde büyük bir sıçrama yaşadık. Keza yeni kitap ve dergilerimizde de aynı oranda büyüme gözlemliyoruz. Türkiye'nin en büyük defter üreticilerinden biri olan Gıpta ile de yeni lisans anlaşması gerçekleştirdik. Bize tüm bu rakamlar gösteriyor ki pandemi koşullarında bilgisayar ve tv ekranlarından çocuklar Kral Şakir'le buluşmayı seviyor."

"Hilton Otelleri'nde misafirleri Kral Şakir karşılayacak"

2021 yılında geçen yıl yakaladıkları 100 milyon TL'lik lisans gelirini geçmeyi hedeflediklerini belirten Yaşaroğlu şunları söyledi: "Bu yıl hedefimiz geçen yıla oranla yüzde 25 daha fazla büyüme sağlamak. Bunu da yeni kategorilere girerek gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Johnson & Johnson'dan sonra ikinci global anlaşmayı Hilton Otel Grubu ile gerçekleştirdik. Turizm sektöründe ilk kez Kral Şakir markası yer aldı. Tüm Türkiye'deki Hilton Otel ve markalarında çocuklar ve aileleriyle tatillerinde onlara eşlik edeceğiz. Karaca markasıyla da yakın zamanda lisans anlaşması gerçekleştirdik. Yeni kategoriler açıyoruz ve markaların pandemi döneminde büyümelerine katkı sunuyoruz."

"Hedef İhracat, rota Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler"

Türkiye'de ve Avrupa'da Kral Şakir'i temsil eden lisans acentası Planeta Junior Ülke Müdürü Özlem Civelek ise; "Gıdadan tekstile, oyuncaktan aksesuar ve kitaba kadar oldukça geniş bir yelpazede lisansiye çalışmaları devam ediyor. Pandemi Kral Şakir'in hızını kesmedi. Amacımız yerli markalarımızın Türkiye'de lider konumunu sürdürmelerini sağlamak ve bu başarıyı yurt dışında taçlandırmak. 35 ülke radarımızda yer alıyor. Türk perakendecilerin üretim gücü ve Kral Şakir'in lisans başarısını birleştirerek ihracat pazarımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Kral Şakir Ortadoğu'da çok izleniyor. Ortadoğu'yla birlikte Türk markalarının mağazalarının yer aldığı Türki Cumhuriyetler öncelikli pazarlarımız arasında yer alıyor. LCW ile Irak ve Azerbaycan'a dolaylı ihracat da gerçekleştiriyoruz" dedi. - İSTANBUL