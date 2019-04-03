Kral Selman Bahreyn Kralı ile "İş Birliğini Güçlendirmeyi" Görüştü

Bahreyn
'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Adulaziz, başkent Manama
'da Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife
ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi görüştü.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman
Manama'da Bahreyn Kralı Al Halife ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki sağlam kardeşlik ilişkileri, çeşitli alanlardaki iş birliği ve koordinasyonun geleceğine ilişkin konular ele alındı.
Kral Selman'ın 3 saat süren kısa ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Bahreyn'den ayrıldığı belirtildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Manama'da Bahreyn Kralı Al Halife tarafından karşılanmıştı.
Kral Selman'ın Bahreyn ziyareti süresince ülkenin idari işleri için Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı vekil tayin ettiği aktarılmıştı.
İki ülke de söz konusu ziyarete ilişkin daha önce herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.