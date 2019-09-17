Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

Suudi petrol şirketi Aramco'ya yapılan saldırının ardından ilk kez konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Saldırılar nereden gelirse gelsin, Suudi Arabistan topraklarını koruyacak" açıklamasını yaptı.



Suudi petrol şirket Aramco'ya yapılan saldırının ardından ilk defa başbakanlık toplantısında konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Saldırılar nereden gelirse gelsin topraklarımızı koruyacağız" dedi. Kral Selman, "Bu saldırılar sadece Suudi Arabistan'daki tesisleri değil, aynı zamanda küresel petrol tedarikini ve küresel ekonominin istikrarını hedef alan korkakça bir tehdit" ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Saldırıları üstlenen Husiler ise her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - RİYAD