Son Dakika Haberleri: Kral Selman'dan Bahreyn'e Sürpriz Ziyaret

Kral Selman'dan Bahreyn'e Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Adulaziz, sürpriz ziyaretle Bahreyn'e geldi.

Kral Selman'dan Bahreyn'e Sürpriz Ziyaret, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Adulaziz, sürpriz ziyaretle Bahreyn'e geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Bahreyn'in başkenti Manama'da mevkidaşı Hamad bin İsa Al Halife tarafından karşılandı.

Haberde, Kral Selman'ın Bahreyn ziyareti süresince ülkenin idari işleri için Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı vekil tayin ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Kralı'nın Bahreynli mevkidaşı Al Halife ile bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve ortak öneme sahip meseleleri ele alması bekleniyor.

İki ülke de söz konusu ziyarete ilişkin daha önce herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Kral Selman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Güncel
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