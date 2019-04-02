Kral Selman Doğu'daki Engelli Mahkumların Salınmasını Emretti
38 dakika önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki engelli tutukluların serbest bırakılmasını emretti.
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdülaziz
, Doğu Bölgesindeki engelli tutukluların serbest bırakılmasını emretti.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki ağır ceza işlememiş engelli suçluların sarı verilmesini emretti. Kral Selman
, 1 milyon riyalden daha az borcu olan ve insan hakkı ihlalinde bulunan engelli tutukluların salıverileceğini ancak ağır suç işleyenleri kapsamadığını belirtti.
Kral Selman, Pazar günü bulunduğu Tunus
'tan Doğu Bölgesinde bulunan Zahran şehrine geri dönmüştü. Kral Selman burada, Doğu Bölgesinin Prensi Suud Bin Nayef, Veliaht Prens Muhammed bin Selam ile bir araya gelmişti. - RİYAD
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:16 Kaynak: İHA
Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm
Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik!
Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti
Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi