Son Dakika Haberleri: Kral Selman Emretti: Serbest Bırakılacaklar

Kral Selman Emretti: Serbest Bırakılacaklar

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki engelli tutukluların serbest bırakılmasını emretti.

Kral Selman Emretti: Serbest Bırakılacaklar, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki engelli tutukluların serbest bırakılmasını emretti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki ağır ceza işlememiş engelli suçluların sarı verilmesini emretti. Kral Selman, 1 milyon riyalden daha az borcu olan ve insan hakkı ihlalinde bulunan engelli tutukluların salıverileceğini ancak ağır suç işleyenleri kapsamadığını belirtti. Kral Selman, Pazar günü bulunduğu Tunus'tan Doğu Bölgesinde bulunan Zahran şehrine geri dönmüştü. Kral Selman burada, Doğu Bölgesinin Prensi Suud Bin Nayef, Veliaht Prens Muhammed bin Selam ile bir araya gelmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:01 Kaynak: İHA

Kral Selman, Sultan Abdülaziz, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kral Selman Emretti: Serbest Bırakılacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]