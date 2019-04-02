Kral Selman Emretti: Serbest Bırakılacaklar
1 saat önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki engelli tutukluların serbest bırakılmasını emretti.
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdülaziz
, Doğu Bölgesindeki engelli tutukluların serbest bırakılmasını emretti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Doğu Bölgesindeki ağır ceza işlememiş engelli suçluların sarı verilmesini emretti. Kral Selman
, 1 milyon riyalden daha az borcu olan ve insan hakkı ihlalinde bulunan engelli tutukluların salıverileceğini ancak ağır suç işleyenleri kapsamadığını belirtti. Kral Selman, Pazar günü bulunduğu Tunus
'tan Doğu Bölgesinde bulunan Zahran şehrine geri dönmüştü. Kral Selman burada, Doğu Bölgesinin Prensi Suud Bin Nayef, Veliaht Prens Muhammed bin Selam ile bir araya gelmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:01 Kaynak: İHA
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