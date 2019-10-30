Son Dakika Haberleri: Kral Selman ile Bolsonaro askeri iş birliğini görüştü
Son Dakika Güncel Kral Selman ile Bolsonaro askeri iş birliğini görüştü

Kral Selman ile Bolsonaro askeri iş birliğini görüştü

42 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ülke arasında özellikle askeri alanda iş birliğine ilişkin konuları görüştü.

Kral Selman ile Bolsonaro askeri iş birliğini görüştü, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ülke arasında özellikle askeri alanda iş birliğine ilişkin konuları görüştü.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Kral Selman ve Bolsonaro'nun görüşmesinde ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve krizler değerlendirildi.

Bolsonaro, Kral Selman'ın ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez bölgesinde enerji ve deniz yollarının güvenliği konuları ele alındı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen yıl seçim kampanyasında, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü vermişti.

Devlet Başkanı seçilmesinin ardından büyükelçiliği taşımak yerine İsrail'i ziyaret ederek Kudüs'te ticari temsilcilik açan Bolsonaro'ya Arap ülkeleri tepki göstermişti.

Suudi Arabistan, Kral Selman, Brezilya, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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