Kral Selman'ın Bahreyn'i Ziyaret Etmesi Bekleniyor
1 saat önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in bugün Bahreyn'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdulaziz'in bugün Bahreyn
'i ziyaret etmesi bekleniyor. Bahreyn Haber Ajansı (BNA), Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere bugün Bahreyn'i ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi. Ziyaretin Bahreyn'in Kuveyt
ile diğer Körfez
komşularıyla bir yardım paketinin parçası olarak ülke ekonomisini desteklemek amacıyla yaptığı mali yardım anlaşmasından sonra düşünüldüğü belirtildi. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
ile birlikte, geçtiğimiz yıl potansiyel bir borç krizinden kurtarmak için Bahreyn'e 10 milyar dolar mali yardım sözü vermişti. Bahreyn, 2018 sonunda, paketin bir parçası olarak, beş yıl boyunca ödenmesi beklenen 2 milyar doların almasının beklendiğini söylemişti. Bahreyn'in mali durumu 2014 yılında petrol fiyatlarındaki düşüşle sert bir şekilde etkilendi. O zamandan bu yana kemer sıkma önlemleri konusunda halkın öfkesinden kaçınırken hükümet harcamalarını azaltmak için mücadele ediyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi
Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum