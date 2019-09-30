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Kral Selman'ın öldürülen yakın koruması için Mescid-i Haram'da cenaze namazı

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in öldürülen yakın koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el Fağım'ın Mescid-i Haram'da cenaze namazı kılındı.

Kral Selman'ın öldürülen yakın koruması için Mescid-i Haram'da cenaze namazı, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in öldürülen yakın koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el Fağım'ın Mescid-i Haram'da cenaze namazı kılındı.


Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el Fağım, şahsi tartışma sırasında arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Mescid-i Haram'da dün akşam kılınan cenaze namazının ardından Fağım'ın naaşı Mekke'de bir kabristana defnedildi. Fağım için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.


Suudi Arabistan devlet televizyonu dün, Kral Selman'ın yakın koruması Tümgeneral Abdulaziz el Fağım'ın bir arkadaşıyla şahsi bir tartışma sonucunda vurularak ağır yaralandığını duyurmuştu. Daha sonra Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmişti. Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Fağım'ın Cidde'deki arkadaşı Turki es-Sebti'yinin evinde Memduh Al Ali ile arasında çıkan tartışma sonucunda öldürüldüğünü açıklamıştı. - MEKKE

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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