Son Dakika Haberleri: Kral Selman Lavrov'u Kabul Etti

Kral Selman Lavrov'u Kabul Etti

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Kral Selman Lavrov'u Kabul Etti, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.


Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliğini geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf da hazır bulundu.


Lavrov, Katar'ın ardından dün Körfez turunun ikinci durağı olarak Suudi Arabistan'a gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Kral Selman, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Güncel
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