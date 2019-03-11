Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi Kabul Etti
42 dakika önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile bölgesel konuları görüştü.
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdülaziz
Al Suud, Lübnan
Başbakanı Saad el-Hariri ile bölgesel konuları görüştü.
Lübnan Başbakanı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad
'da bulunan Hariri'nin, Yemame Sarayı'nda Kral Selman
ile bir araya geldiği belirtildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
İbrahim Assaf ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar bin Süleyman el-Alavla'nın da görüşmede hazır bulunduğuna işaret edilen açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra Lübnan başta olmak üzere bölgeye ilişkin gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.
Lübnan Başbakanı Hariri, birkaç gün önce aile ziyareti için Suudi Arabistan'a gitmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA
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