Kral Selman ve Trump, Covid-19, G20 ve Orta Doğu'yu görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Covid-19, G20 ve Orta Doğu'yu ele aldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede iki liderin Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığını yaptığı G20'nin bu yılki çalışmalarını, Covid-19 salgının etkilerini ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Pandeminin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma noktasında politikalarını gözden geçirdikleri belirtildi. Filistin meselesinin de ele alındığı görüşmede Selman ve Trump arasındaki güçlü ortaklığa da vurgu yapıldı. - WASHINGTON